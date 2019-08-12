Пианистка Мария Ким исполнит Рахманинова и Арутюняна

Выступление лауреата международных конкурсов Марии Ким в родном городе всегда становится событием . Севастопольцы традиционно встречают пианистку искренне, тепло, от души радуясь новым встречам.

Очередная состоится в Севастопольском Центре культуры и искусства 29 августа. М.Ким выступит в сопровождении Севастопольского симфонического оркестра под управлением своего отца, заслуженного работника культуры Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Кима.

Как правило, выбор программных произведений радует почитателей таланта пианистки, но на этот раз они будут по-особому довольны услышать в ее исполнении Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, который она исполняет «очень по-своему». Не случайно, М.Ким является членом Совета Международного Рахманиновского общества,

Еще одним сюрпризом станет концерт для трубы с оркестром Юрия Арутюняна. Это произведение будет исполнено в дуэте с лауреатом международных конкурсов Игорем Крамаревым.

Добавим, что концерты М.Ким традиционно проходят с аншлагом, что неудивительно — в свое время девушка окончила севастопольскую музыкальную школу №1 им.Римского-Корсакова, ныне же она — преподаватель Ганноверской Высшей школы музыки и театра (Германия), лауреат десятков международных конкурсов, в том числе во Франции, Италии, США, Греции.

Начало концерта 29 августа в 19.00.