Пенсионеры и лидер севастопольских мам оставлены без удовлетворения

Центризбирком принял постановления по жалобам, рассмотренным 8 и 9 августа 2019 года, в их числе — жалобы Елены Голубевой — лидера общественной организации «Севастопольские мамы» и регионального отделения политической партии «Партия ветеранов России».

ЦИК России постановила оставить без удовлетворения жалобу Е.Голубевой на постановление Севастопольской городской избирательной комиссии от 30 июля 2019 года №19/161-2 и решение территориальной избирательной комиссии Гагаринского района города Севастополя с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №2 от 21 июля 2019 года № 206/1169-1.

Жалоба Регионального отделения политической партии «Партия ветеранов России» в Севастополе на постановление городской избирательной комиссии от 22 июля 2019 года №18/144-2 также оставлена без удовлетворения.

Е.Голубева собрала необходимое количество подписей в свою поддержку для участия в выборах в зак­собрание. При их проверке оказалось, что один из сборщиков не имел права собирать подписи, так как являлся действующим членом Гагаринского избиркома. Е.Голубевой была не согласна с таким решением, утверждая, что сборщик заранее сложил полномочия, написав соответствующее заявление, которое почему-то проигнорировал избирком.

Пять непарламентских партий, собравшие необходимое количество подписей избирателей для участия в сентябрьских выборах в Законодательное собрание Севастополя, получили от горизбиркома отказ в регистрации. Это «Партия дела», «Родина», Всероссийская политическая экологическая партия «Зеленые», «Партия Великое Отечество» и «Ветераны России». Причина отказа — при сборе подписей допущены помарки и системные нарушения. А вот подписи за «Коммунистов России» и партию «Пенсионеры России за социальную справедливость» — гор­избирком посчитал годными, несмотря на озвученные на комиссии сомнения в их безошибочности.

Выборы в заксобрание Севастополя пройдут 8 сентября в Единый день голосования.