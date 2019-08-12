Паром для Дальнего Востока построят в Керчи

Автопассажирский паром, который будет курсировать между Камчаткой, Сахалином, Магаданской областью и Приморьем, построит керченский судостроительный завод.

Росморречфлот по итогам конкурсных процедур определил подрядные организации, которые до 2021 года построят морские паромы для связи Камчатки с портами Дальнего Востока, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

«Суда для связи Камчатки с портами Дальнего Востока, а также Командорскими и Курильскими островами будут построены до конца 2021 года. ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) по итогам конкурсных процедур определило подрядные организации, которые построят паромы», — говорится в сообщении.

По данным краевого Министерства транспорта и дорожного строительства, автопассажирский паром проекта CNF22, который будет курсировать между Камчаткой, Сахалином, Магаданской областью и Приморьем, построит АО «Судостроительный завод им.Бутомы». Верфь, расположенная в Керчи, должна сдать судно стоимостью 3,1 млрд рублей в декабре 2021 года.

Такой же срок выполнения работ у АО «Окская судоверфь». Со стапелей в Нижнем Новгороде должны спустить паром проекта NE-020.2 стоимостью 1,3 млрд рублей, который будет курсировать между Камчаткой, Командорами и Курилами.

Отмечается, что строительство обоих судов будет вестись за счет средств федерального бюджета.