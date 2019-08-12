Две травмы ног и одна — спины

На мысе Фиолент в бухте Тигровая 11 августа 10-летняя девочка поранила ногу. В результате чего нога опухла, появился озноб. Там же на Фиоленте, на пляже «Баунти» 26-летний житель Симферополя при прыжке в воду травмировал ноги. Обоим пострадавшим спасатели оказали первую медицинскую помощь, транспортировали из труднодоступных мест и передали врачам скорой помощи.

В урочище Казан-Дере в районе мыса Айя мужчина 1981 года рождения из-за возникшей сильной боли в спине, не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели транспортировали пострадавшего, врачи оказали ему первую медицинскую помощь. Пострадавший от последующей госпитализации отказался.