Два дня посвятят балету, а два дня — опере

С 13 по 17 августа на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдет III Международный фестиваль оперы и балета.

В этом году фестивальные спектакли будут проходить четыре дня: 13 и 15 августа покажут сюиту из балета «Спартак», 16 и 17 августа — оперную программа. Параллельно с основными спектаклями в историческом амфитеатре Херсонеса выступят местные детские творческие коллективы.

Впервые в рамках фестиваля состоится масштабное балетное представление: 13 и 15 августа гостям фестиваля, в числе которых ожидаются первые лица государства, будет показана сюита из балета «Спартак». Спектакль сыграют на специально возведенной в портовой части археологического заповедника полноразмерной сцене. При этом обеспечены исчерпывающие меры по сохранности древнего архитектурного памятника и неприкосновенности археологических ценностей «Херсонеса Таврического», сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В главных ролях задействованы известнейшие звезды мирового балета. 13 августа ведущие партии исполнят Сергей Полунин (Россия) — Красс, Осиэль Гюнео (Куба) — Спартак, Лауретта Саммерскейл (Великобритания) — Эгина и Цейзель Приска (Австрия) — Фригия. Состав на 15 августа российский: Иван Васильев — Спартак, Михаил Лифенцев — Красс, Анна Одинцова — Эгина, Мария Виноградова — Фригия.

В спектакле задействованы более 150 артистов Новосибирского государственного театра оперы и балета.

Оперная программа фестиваля представлена спектаклем «О Моцарт, Моцарт…» театра «Новая Опера» при участии Объединенного симфонического оркестра Севастополя и Москвы и Оренбургского камерного хора; гала-концертом «Музыкальная Пушкиниана» с участием Джулиана Ван Миллаертса (баритон), Виталия Ефанова (бас), Исабель Ди Паоли (меццо-сопрано), Евгения Акимова (тенор), Ирины Моревой (сопрано), Сары Дефриз (сопрано), Николая Ерохина (тенор), Кристиана Ричи (тенор), Ирины Костиной (сопрано), Марины Домашенко (меццо-сопрано); а также барочной оперой в исполнении Ансамбля «Солисты Барокко» при участии сопрано Яны Иваниловой.

Программа фестиваля

13 августа 14.00 — концерт «Танец дарит «Радость», заслуженный коллектив народного творчества России «Ансамбль танца «Радость», Античный театр.

13 августа — открытие фестиваля, балет «Спартак», главная сцена.

15 августа — балет «Спартак», главная сцена.

16 августа 21.00 — опера «Моцарт, Моцарт…»

16 августа 20.00 — концерт «Славься, Отечество!», мужской хор «Православные певчие», Античный театр.

17 августа 19.30 – концертное исполнение барочной оперы «Мельник-колдун, обманщик и сват», ансамбль «Солисты барокко» (солистка Яна Иванилова), Античный театр.

17 августа 21.00 – закрытие фестиваля, оперный гала-концерт «Музыкальная Пушкиниана».

Билеты на спектакли в Античный театр можно в кассах музея-заповедника, сообщила пресс-служба Херсонеса. Вероятно, на остальные спектакли зрители попадут только по специальным пригласительным билетам.