До выборов академию хореографии возглавит Сергей Полунин

«Назначить Полунина Сергея Владимировича исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академия хореографии» с 12 августа 2019 года до проведения выборов ректора», — приводит ТАСС выдержки из подписанного главой ведомства Владимиром Мединским приказа.

Академию хореографии создают в Севастополе в рамках национального проекта «Культура». Учебное заведение, а также Театр оперы и балета станут частью Культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.

С.Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 года по 2016 год был премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года — приглашенный солист Баварского государственного балета в Мюнхене.