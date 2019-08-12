До выборов академию хореографии возглавит Сергей Полунин
Хореограф и артист балета Сергей Полунин назначен исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии, сообщает сайт Министерства культуры РФ.
«Назначить Полунина Сергея Владимировича исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академия хореографии» с 12 августа 2019 года до проведения выборов ректора», — приводит ТАСС выдержки из подписанного главой ведомства Владимиром Мединским приказа.
Академию хореографии создают в Севастополе в рамках национального проекта «Культура». Учебное заведение, а также Театр оперы и балета станут частью Культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.
С.Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 года по 2016 год был премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года — приглашенный солист Баварского государственного балета в Мюнхене.