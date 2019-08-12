Бывший директор Севавтодора заплатил штраф в размере 5,1 млн рублей

Ранее приговором Ленинского районного суда от 28 января 2019 года экс-директор (он находился в должности с 23.09.2016 по 25.01.2017) признан виновным в получении взятки в крупном размере. Установлено, что он вымогал и получил от должностных лиц и представителей юридического лица взятку в сумме более 500 тысяч рублей за заключение с юридическим лицом договоров поставки продукции и строительных материалов.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района Севастопольский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 10-кратной суммы взятки, т.е. в размере 5,1 млн рублей. Кроме того, в течение трех лет осужденный не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

В настоящее время штраф в полном объеме уплачен осужденным в пользу взыскателя, которым является городское управление федерального казначейства, сообщила пресс-служба прокуратуры города Севастополя.