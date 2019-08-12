Аттракционы на пляжах работают без разрешений и контроля

Прокуратура требует устранить нарушения при размещении и эксплуатации детских аттракционов и привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку исполнения законодательства при размещении и эксплуатации детских аттракционов и игрового оборудования. Установлено, что ООО «Севквадро» с июля 2019 года эксплуатировались детские аттракционы, расположенные на пляже «Учкуевка» без талона на ежегодную эксплуатацию. Аналогичные нарушения установлены в деятельности иных субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории пляжей «Любимовка», «Орловка-1», «Нахимовец» и в экопарке «Лукоморье» (это индивидуальные предприниматели Шмель, Сейитжилилов, Халибеков, Николаев и ООО «ГидроСтрой»).

По результатам проверки прокуратура района направила в адрес Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Департамента сельского хозяйства материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Хозяйствующим субъектам необходимо устранить нарушения, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.