Запустят аэроэкспресс из аэропорта в курортные районы Крыма

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по актуальным вопросам развития спорта, культуры и туризма региона под руководством зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец.

«Мы обсудим вопросы, чтобы по аналогии с Москвой разработать предложения по реализации программы экспресса железнодорожного от аэропорта Симферополя во всех туристических направлениях», — цититует ТАСС С.Аксенова.

Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек. В 2018 году в Крыму побывало 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее.