На территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» сооружают сцену для проведения III международного фестиваля оперы и балета, в дополнение к тем трем, на которых показывают шоу «Грифон».

Новую сцену ставят ООО «Вижн медиа центр» и АНО «Русские сезоны», которые и является устроителями оперного фестиваля.

Севастопольцы уже осознали, что территория Херсонеса активно переформатируется в большую концертную-театральную площадку. Не секрет, что при общем поощрении таких изменений со стороны нынешнего руководства музея-заповедника, большинство местных житнелей считают, что столь грубое вмешательство в структуру объекта культурного наследия ЮНЕСКО губительно для его сохранности.

По сообщению администрации Херсонеса, «в 2019 году проект представит живую историю становления классического искусства, в которой отразятся ключевые вехи его развития и место России, как важной составляющей большой европейской мировой культуры». Речь идет о фестивальной программе, которую покажут на новой сцене с 13 по 17 августа. Главным мероприятием фестиваля станет балет «Спартак», который, как предполагается, будет особенно атмосферно смотреться на фоне херсонесских руин.

Размах работ явно превосходит предыдущие, и это в очередной раз пугает экспертов.

— К моему ужасу, все эти сцены устанавливаются на еще не раскопанном участке, где все еще лежат древнегреческие амфоры и другие артефакты. И вот на этом на всем возводится очередная огромная, по размерам превосходящая предыдущие, сцена, — возмущен сертифицированный археолог-реставратор Анатолий Туманов. — В результате строительства прямо на территорию заезжают большегрузные машины, которые безжалостно укатывают культурный слой. В результате все находящиеся под землей артефакты можно считать раздавленными.

По его информации, сцена возводится без каких-либо разрешительных документов.

Однако главное, что, по мнению А.Туманова, разрушает Херсонес — это сами шоу, которые проводятся с использованием мощной звуковой аппаратуры. В результате ее использования образуется звуковая волна, которая приводит в колебание все вокруг и тысячелетние херсонесские стены, в том числе.

По словам реставратора, налицо грубое нарушение №73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В статье 5.1.1.1. которого говорится, что «на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия».