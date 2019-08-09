Тарифы на мобильную связь в Крыму и Севастополе не повысят

Операторы мобильной связи не будут изменять условия тарифных планов для жителей Крыма и Севастополя до решения технических вопросов обеспечения полуострова бесперебойной связью в роуминге. Такое решение принято 8 августа на совещании, которое провел замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

«Решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан о повышении тарифов. Мы рады, что нашли взаимопонимание с операторами. Компании, которые планировали повысить тарифы, не станут этого делать», — сообщили в пресс-службе министерства.

На сайте МТС 9 августа появилось объявление, что «изменения тарификации на архивных тарифах «Супер МТС 092014» и «Супер МТС 112017», указанные в анонсе от 17 июля 2019 года, приостановлены для доработки процедуры технической реализации».

Ранее жители Крыма и Севастополя, пользующиеся услугами МТС Краснодарского края (в 2014 году на полуострове подавали сим-карты только этого оператора), получили уведомления об изменении с 30 июля 2019 года тарификации в сторону значительного увеличения.

МТС, как и другие российские мобильные операторы, не имеют в Крыму собственной сети и базовых станций, работая на полуострове через роуминговых партнеров. С 1 июня 2019 года в России отменили плату за национальный роуминг, после чего МТС решил поднять стоимость мобильной связи для крымчан, переведя их с «архивного тарифа» на новый, по которому первая минута разговора стоит один рубль. Архивный тариф давал в сутки 15 минут бесплатной связи.

Напомним, что российские операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют местные компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком».