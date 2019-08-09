Талисман аэропорта «Симферополь» отслужил первые 100 дней

Бордер-колли Алис Феличис — талисман аэропорта крымской столицы — успешно сдала все положенные экзамены и заступила на службу 100 дней назад — в начале мая.

Имя собаки (Alis Felecis) переводится с латыни как «Крылья удачи». Алиса ведет свою страницу в социальной сети Instagram — @sip_aero_dog.

В обязанности собаки входят ежедневное 12-часовое патрулирование аэропорта и поиск взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба аэропорта.

Обучение бордер-колли длилось 9 месяцев. Экзаменационные задания она сдала с первого раза. Сейчас вместе с ней в кинологической службе аэропорта «Симферополь» трудятся 13 собак разных пород.

Алиса стала настоящим кумиром гостей аэровокзала, особенно юных пассажиров, которые охотно фотографируются с талисманом аэропорта. Специально, чтобы радовать детей, она научилась нескольким цирковым трюкам.

Генеральный подрядчик строительства нового пассажирского терминала компания «Аконс Про» подарил двухмесячного щенка бордер-колли Алис Феличис аэропорту 16 апреля 2018 года — в день открытия нового аэровокзального комплекса.