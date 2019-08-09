«Партия Дела» подала апелляцию в Верховный суд России

«Севастополь достоин честных выборов!», — такими билбордами напомнила о себе жителям города «Партия Дела», оспаривающая решение горизбиркома о недопущении ее на выборы.

Напомним, что 21 июля Севастопольская городская избирательная комиссия отказала в регистрации списка «Партии Дела» на выборах в Законодательное собрание города второго созыва. Основной причиной стало нарушение, по мнению комиссии, формы подписного листа, а именно отсутствие в «шапке» данных первой тройки кандидатов. Представители же партии со ссылкой на сноску 2 приложения 4.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указывали, что данные первых трех кандидатов приводятся только в том случае, если список кандидатов содержит так называемую общерегиональную часть. Согласно же закону «О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя», список этой части не содержит.

23 июля региональное отделение «Партии Дела» обратилось в Севастопольский городской суд с требованием отменить постановление Севастопольской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации. Также возле стен избиркома Севастополя прошли одиночные пикеты.

26 июля Севастопольский городской суд отказал «Партии Дела» в иске к горизбиркому. Партия подала апелляцию на это решение в Верховный суд России. Кроме того, секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин обратился к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой дать оценку компетентности членов Севастопольского избиркома.

Выборы в Законодательное собрание Севастополя второго созыва должны состоятся 8 сентября. К ним не допущены пять непарламентских партий, в числе которых и «Партия Дела».