Женщину на сапборде сбили мужчины на гидроцикле

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте от сотрудников Госинспекции по маломерным судам МЧС Крыма поступило сообщение, что в акватории Черного моря напротив пляжа «Актер» на расстоянии 30 метров от берега гидроциклом травмирована женщина. Ей оказывается медицинская помощь.

На место происшествия была направлена.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что 40-летний владелец гидроцикла в нарушении требований безопасности, передал управление плавательным средством двум другим мужчинам. Те, не справившись с управлением, совершили наезд на катающуюся на доске сапборд 48-летнюю местную жительницу.

Врачи предварительно диагностировали колотую рану левого бедра и ушиб правой стопы.

Согласно законодательства России полицейские изъяли гидроцикл. Однако вывезти его с места событий на специальную площадку сразу не представилось возможным. Неустановленные лица перегородили легковым автомобилем узкий выезд с места стоянки техники. Вызванный экипаж государственной автомобильной инспекции эвакуировал седан на штрафстоянку.

На данный момент правоохранителями решается вопрос о возбуждении в отношении владельца гидроцикла уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст.238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России.

Справка

Сапборд (от англ. SUP — stand-up paddling — гребля стоя и board — доска) — это плоская плавучая конструкция вытянутой формы, на которой стоя гребет человек с веслом.