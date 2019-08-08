Ввели особый противопожарный режим на обособленных территориях

По его словам, предполагается, что введение особого противопожарного режима позволит дополнительно реализовать требования пожарной безопасности, предусматривающие проведение фактических мероприятий по нераспространению пожаров в труднодоступных местах и в лесной зоне.

— Речь идет о том, что в стране происходит. Слава богу, пока погода нас выручает, тем не менее предполагается, что во второй половине августа и сентябре могут быть и совсем другие погодные условия на труднодоступных территориях, или, наоборот, легкодоступных для возгорания, — прокомментировал принятие документа врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он также подчеркнул, что речь идет о профилактических мероприятиях, имея в виду необходимость подготовиться к возможным усложнениям пожароопасной обстановки в предстоящие жаркие месяцы.

Напомним, что в 2018 году на территории Севастополя с 17 сентября отменили особый противопожарный режим, действовавший с 13 августа 2018 года.