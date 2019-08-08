Ввели особый противопожарный режим на обособленных территориях
На заседании правительства 8 августа принято распоряжение, направленное на предупреждение чрезвычайных ситуаций путем введения особого противопожарного режима на обособленных территориях. Проект документа представил и.о. директора Департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин.
По его словам, предполагается, что введение особого противопожарного режима позволит дополнительно реализовать требования пожарной безопасности, предусматривающие проведение фактических мероприятий по нераспространению пожаров в труднодоступных местах и в лесной зоне.
— Речь идет о том, что в стране происходит. Слава богу, пока погода нас выручает, тем не менее предполагается, что во второй половине августа и сентябре могут быть и совсем другие погодные условия на труднодоступных территориях, или, наоборот, легкодоступных для возгорания, — прокомментировал принятие документа врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Он также подчеркнул, что речь идет о профилактических мероприятиях, имея в виду необходимость подготовиться к возможным усложнениям пожароопасной обстановки в предстоящие жаркие месяцы.
Напомним, что в 2018 году на территории Севастополя с 17 сентября отменили особый противопожарный режим, действовавший с 13 августа 2018 года.