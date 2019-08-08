Севприроднадзор плохо охраняет памятники природы

Особо охраняемые природные территории «Мыс Фиолент», «Ушакова балка» и «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент» до сих пор не имеют границ.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях в деятельности Главного управления природных ресурсов и экологии города.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства до настоящего времени охранные зоны комплексного памятника природы регионального значения «Мыс Фиолент», ботанического памятника природы регионального значения «Ушакова балка» и гидрологического памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент» не определены, их границы не установлены, сведения о них в Единый государственный реестр недвижимости не внесены.

По данным фактам в адрес начальника управления природных ресурсов и экологии города Севастополя внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.