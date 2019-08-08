Русскому географическому обществу передали земельный участок у Константиновской батареи

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» передали земельный участок, расположенный по адресу улица Загордянского, 2А. Решение принято на заседании правительства 8 августа.

Участок передан из федеральной собственность в собственность города.

— В правительство Севастополя обратилась Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» с просьбой о передаче в аренду территории ориентировочно 290 кв м, прилегающей к земельному участку, на котором расположена Константиновская батарея, для обеспечения выставочного комплекса «Константиновская батарея», — доложил и.о.директора Департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.

По его информации, Министерство обороны согласовало схему, сделало раздел своего земельного участка и дало согласие на передачу.

— Что там будет происходить? — поинтересовался врио губернатора Михаил Развожаев.

— Эта территория им необходима для приема туристов, — ответил Р.Зайнуллин.

Напомним, что Константиновская казематированная батарея построена в 1840 году для усиления обороны Севастополя со стороны моря, в марте 2014 года батарея передана Российскому географическому обществу.

В День народного единства 4 ноября 2017 года территория Константиновской батареи стала доступна для посещения.