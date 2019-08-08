Руководителя горхоза попросили отслеживать жалобы горожан в соцсетях

С просьбой отслеживать и реагировать на жалобы и замечания севастопольцев в соцсетях врио губернатора города Михаил Развожаев обратился 8 августа на очередном заседании правительства к и.о.директора Департамента городского хозяйства Михаилу Тарасову.

— Настоятельно рекомендую вам следить за моей перепиской с севастопольцами в социальных сетях. Огромное количество вещей, которое вызывают иногда возмущение, иногда удивление или даже расстройство, — сказал врио губернатора, предложив всем службам мобилизоваться в этой работе.

— Чтобы дерево убрать после дождя, мусор вывезти и т. д. Пока еще в спокойном режиме. Не так, как оно идет, а прямо реагировать на все запросы, — продолжил городским коммунальщикам и иным службам М.Развожаев.

Он также пообещал через некоторое время ввести еженедельную практику выезжать с чиновниками различных велдомств в один из районов города, дабы подробно обследовать все там происходящее и делать соответствующие выводы, активно привлекая к такой работе глав муниципалитетов.

— Как-то непонятно, почему такая пассивность, — констатировал врио губернатора.