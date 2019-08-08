Развязку на Руднева – Меньшикова – Вакуленчука сделают двухуровневой

Департамент транспорта Севастополя объявил конкурс на подготовку проектной документации для реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Руднева – Меньшикова – Вакуленчука.

Проект строительства двухуровневой транспортной развязки предполагает расширение автомобильной дороги по основному ходу — Руднева – Вакуленчука — до четырех полос. Предлагается рассмотреть возможность устройства конструктивно выделенных велодорожек и выделенной полосы для общественного транспорта.

Выбор оптимального варианта организации пешеходного движения в разных уровнях на проектируемом участке проектировщики должны сделать на основе математического моделирования автотранспортных потоков на перспективу развития города.

Также планируется переобустроить систему наружного освещения, установить барьерные и пешеходные ограждения, выполнить реконструкцию ливневой канализации. При проектировании необходимо учесть применение материалов импортозамещения, произведенных в Севастополе.

В задании на проектирование указана необходимость проведения археологических изысканий.

Проект финансируется из городского бюджета. Цена контракта на проектирование около 31 миллиона рублей. Окончание проектных работ назначено на август 2020-го, и само строительство должно начаться уже в этом году.