Развязку на Руднева – Меньшикова – Вакуленчука сделают двухуровневой
Департамент транспорта Севастополя объявил конкурс на подготовку проектной документации для реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Руднева – Меньшикова – Вакуленчука.
Проект строительства двухуровневой транспортной развязки предполагает расширение автомобильной дороги по основному ходу — Руднева – Вакуленчука — до четырех полос. Предлагается рассмотреть возможность устройства конструктивно выделенных велодорожек и выделенной полосы для общественного транспорта.
Выбор оптимального варианта организации пешеходного движения в разных уровнях на проектируемом участке проектировщики должны сделать на основе математического моделирования автотранспортных потоков на перспективу развития города.
Также планируется переобустроить систему наружного освещения, установить барьерные и пешеходные ограждения, выполнить реконструкцию ливневой канализации. При проектировании необходимо учесть применение материалов импортозамещения, произведенных в Севастополе.
В задании на проектирование указана необходимость проведения археологических изысканий.
Проект финансируется из городского бюджета. Цена контракта на проектирование около 31 миллиона рублей. Окончание проектных работ назначено на август 2020-го, и само строительство должно начаться уже в этом году.