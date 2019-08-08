Ненастоящее молоко должно быть видно

В России изменились правила продажи молочных продуктов. Согласно постановлению правительства с 1 июля в торговых залах и других местах продажи молочные, молочносоставные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы покупатель мог легко определять их визуально.

При этом натуральные (100%) молочные продукты обязаны сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира», то есть без растительных жиров. А с пальмовым маслом — надписью «С заменителем молочного жира». Это значит, что на ценниках молочных продуктов должны появиться обозначения «СЗМЖ» и «БЗМЖ». Кроме того, в торговых залах рекомендуется размещение плакатов, где объясняется новая маркировка.

Предполагается, что такое разделение молочной продукции поможет потребителю быстро и безошибочно идентифицировать необходимый товар.

Как это делается в магазинах

Как обстоит дело с исполнением постановления в Севастополе, выясняла «Севастопольская газета». Журналисты отправились в четыре супермаркета: «Фуршет», «Сельпо», «Корзинка», «Лидер» и один торговый центр «Люкс».

В «Лидере» на ул.Макарова не оказалось ни рекламных плакатов, расшифровывающих новую маркировку, ни новой маркировки. Товара было много, полок для размещения продукции мало, товар фактически был свален в кучу, ценники размещены хаотично, понять что-то оказалось невозможным.

Эксперты еще до введения в действие постановления предполагали, что новые меры будут внедрены в срок и без особых трудностей. Но они предупреждали, что у несетевой розницы и точек нестационарной торговли действительно могут возникнуть проблемы, связанные с размещением продуктов на ограниченной площади.

В торговом центре «Люкс» на Малаховом кургане молочная продукция расположена на полках системно. Для продуктов «без» и «с» заменителем молочного жира организованы отдельные стеллажи, сверху которых поместили таблички «СЗМЖ» и «БЗМЖ», также информация дублировалась на ценниках.

Маркет «Корзинка» на ул.Генерала Петрова обошелся без пояснительных информационных листовок. Продукция размещается на едином стеллаже, но на ценниках, ничем не отличающихся друг от друга, мелким шрифтом помечено, содержит ли продукция заменители жиров или нет.

В «Фуршете» на ул.Пожарова изменения указаны в ценниках, покупатели оповещены о новой маркировке объявлением, вся продукция разместилась на едином стеллаже.

«Сельпо» на пл.50-летия СССР сообщает покупателям, что продукты с зеленой подложкой под ценниками содержат заменители молочного жира, а вот специальных раздельных полок, как прописано в постановлении, они не организовали.

Справедливости ради заметим, что на этикетках всей продукции указан состав продукта. Но, как обычно, самый важный текст написан самым мелким шрифтом. Он часто нечитабельный. Насколько заявленная информация соответствует действительности, покупатель вряд ли узнает, и ему остается доверять производителю и надеяться на контролирующие органы.

Контроль ведется

По закону контроль за соблюдением постановления ложится на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей.

В его севастопольском отделе сообщили газете, что с июля по август службой было совершено 10 проверок и на каждом объекте торговли были обнаружены нарушения. По результатам проверок виновных оштрафовали в общей сложности на 52 тысячи рублей. Во время рейдов проверяющими производились отбор и дальнейшее исследование продуктов на соответствие заявленному составу на упаковке для выявления фальсификата.

С начала 2019 года выявлено два случая поставки продукции несоответствующего качества. Виновные оштрафованы на 20 тысяч рублей и утилизировали продукцию (25 литров) в добровольном порядке.

Печальная статистика

Кажется, что, несмотря на проводимые мероприятия, борьба за качество будет долгой, потому что производителей, желающих заработать, используя дешевые, не всегда качественные ингредиенты, все еще больше, чем добросовестных, ратующих за свою репутацию.

По итогам 2018 года Россельхознадзор выяснил, что каждый пятый молочный продукт на российских прилавках — фальсификат, содержащий вместо молочного жира пальмовое или другое растительное масло.

При этом закон не запрещает использовать их при изготовлении продуктов питания, но обязывает производителей назвать такую продукцию спредом, сгущенкой, сметанным, творожным или сырным продуктом, а также указывать «пальмовое масло» в составе на этикетке.

Часто в нарушение закона производители утаивают настоящий состав продукта, выдавая его за натуральный.

Справка

Пальмовое масло изготавливают из плодов масличной гвинейской пальмы. Его используют как при производстве пищевых продуктов, так и при производстве парфюмерии и косметики. Пальмовое масло — «насыщенное». В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения относительно рациона питания говорится, что из рациона нужно удалить или максимально снизить употребление высоконасыщенных жировых продуктов, в том числе растительные масла, такие как кокосовое, пальмовое и пальмоядровое масло, маргарины, сливочное масло, различные кремы.

Россия закупает пальмового масла на $700 млн в год.