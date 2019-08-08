Муниципалитетам разрешили тратить деньги на общественные туалеты

Муниципалитетам Севастополя разрешили содержать не только общественные туалеты на кладбищах, но и на сельских территориях. Соответствующее постановление принято на заседании городского правительства 8 августа.

Речь идет о субвенции, выделяемой муниципалитетам из городского бюджета на реализацию выделенных им полномочий.

Как доложил представивший документ и.о.директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, этот вопрос поднимался неоднократно. Но раньше имелось в виду только содержание общественных туалетов на кладбищах. Теперь же к ним добавляются те, что расположены на городских территориях, находящихся в ведении муниципалитетов.

— В Терновке, в Каче имеются здания туалетов, которым требуются средства для поддержания. Поэтому, чтобы внутригородские муниципальные образования могли это делать, нужно принять соответствующее постановление, — объяснил М.Тарасов.

— Мы даем субсидию на содержание объектов благоустройства. И это еще одно направление расходов, на которое можно деньги расходовать, — включился в разговор и.о.заместителя губернатора Владимир Базаров.

По информации М.Тарасова, до этого перечень действий, которые совершался, ограничивался двумя — влажная уборка и дезинфекция, хотя требуется проводить еще откачку нечистот, минимальный ремонт и содержание иных элементов, находящихся внутри туалета.

Он также пояснил, что туалеты, расположенные в городской черте, обслуживаются ГБУ «Парки и скверы».