К 1 сентября учебные заведения проверят на пожаробезопасность

Городские учебные заведения опять будут проверять на пожаробезопасность. Информация об этом прозвучала на заседании правительства 8 августа.

— МЧС планирует масштабные проверки готовности социальных учреждений города к началу нового учебного года, — сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он анонсировал проведение совместного с заинтересованными ведомствами совещания по подготовке к 1 сентября, где будут рассмотрены вопросы транспорта и другие.