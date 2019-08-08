К 1 сентября учебные заведения проверят на пожаробезопасность
Городские учебные заведения опять будут проверять на пожаробезопасность. Информация об этом прозвучала на заседании правительства 8 августа.
— МЧС планирует масштабные проверки готовности социальных учреждений города к началу нового учебного года, — сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Он анонсировал проведение совместного с заинтересованными ведомствами совещания по подготовке к 1 сентября, где будут рассмотрены вопросы транспорта и другие.