Дорожных рабочих попросили ускориться

Специальная комиссия, состоящая из представителей Департамента транспорта, Севавтодора, активистов ОНФ и жителей микрорайона, провела проверку качества и темпа дорожно-ремонтных работ на Корабельной стороне.

Около двух недель назад ООО «Сибирская транспортная компания» приступило к ремонту проезжей части улиц Корабельная и Дзержинского. Согласно контракту этот же подрядчик проведет ремонтные работы еще на пяти улицах (Рабочая, Комсомольская, Перекопская, Надеждинцев) и на пл.Ластовая.

В ходе инспекционной поездки выявлены замечания по темпу работ, потому что крайний срок завершения работ по двум улицам — конец августа.

В ответ представитель подрядной организации Вячеслав Ваганов пообещал, что дорожные работы по всем улицам будут сделаны до 30 сентября, что соответствует условиям договора. При этом на период проведения ремонта не предусматривается полное ограничение движения на участке, сообщила пресс-служба ГБУ «Севастопольский Автодор».