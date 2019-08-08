Директор строительной фирмы сэкономила на НДС 50 млн рублей

Уголовное дело в отношении руководителя севастопольской строительной фирмы, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, будет прекращено. Вину директор признала и возместила государству недополученные налоги.

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета установлено, что с января 2015 года по декабрь 2016 года в нарушение Налогового и Уголовного кодексов Российской Федерации директор строительной фирмы умышленно завышала налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по финансово-хозяйственным операциям, внося в бухучет заведомо ложные сведения. В итоге фирма «сэкономила» налогов на почти 50 миллионов рублей.

Преступление было выявлено во взаимодействии УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю и городского Управления ФНС.

В ходе расследования уголовного дела следственными органами приняты меры по обеспечению возмещения в бюджет государства ущерба от данного преступления в полном объеме.

Вину в совершенном преступлении руководитель строительной фирмы признала полностью, активно способствовала расследованию и полностью возместила причиненный государству ущерб в полном объеме.

Учитывая указанные обстоятельства, следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по городу Севастополю в ближайшее время уголовное дело будет прекращено в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.