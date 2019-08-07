В детской библиотеке делают пожарную сигнализацию

Весной 2018 года после потрясшей всю страну трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» детскую библиотеку им.А.Гайдара в Севастополе наряду с торговыми центрами, признанными пожароопасными, закрыли «до устранения» замечаний. С тех пор прошло больше года, все остальные объекты по факту проведенной «работы над ошибками» вернули к эксплуатации. А детская библиотека до сих пор пребывает «под замком».

Причиной этого «Севастопольская газета» поинтересовалась у председателя постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя Татьяны Щербаковой. Тем более, что впереди новый учебный год, и учащиеся севастопольских школ рискуют второй год подряд оказаться перед закрытыми библиотечными дверями.

Как объяснила депутат, решение вопроса осложнилось сразу несколькими факторами. Учреждение расположено в здании, которое является объектом культурного наследия и является учреждением культуры. Поэтому выполнение противопожарных мероприятий явно затянулось. Но по чьей вине? Этот вопрос газета адресовала руководителям сразу этих двух ведомств.

По словам начальника Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Михаила Рязанцева, по его ведомству никаких оснований к закрытию библиотеки не было и нет, были вопросы, которые полностью удалось решить еще в прошлом году. За более детальной информацией М.Рязанцев предложил обратиться к руководству Главного управления культуры.

— Нарушений там немного, но в связи с тем, что это памятник архитектуры, мы долгое время не могли отыскать лицензионного подрядчика. Сейчас он найден, контракт подписан, работы начались. Мы рассчитываем, что ремонтные работы, связанные с обеспечением пожаробезопасности помещения, продлятся месяц-полтора, — прокомментировал положение дел начальник Главного управления культуры Николай Краснолицкий.

Действительно, на сайте госзакупок опубликована соответствующая информация о заключении контракта с ООО «ГУАР» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г.Севастополь, ул. Ленина, д.76: мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ЦГДБ им. А.П. Гайдара ГКУК «ЦБС для детей». Контракт заключен на сумму 1,040820 млн руб, источник финансирования — бюджет Севастополя.

По информации Н.Краснолицкого, ремонт продлится месяц-полтора.