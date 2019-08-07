Совершила ложный донос во имя верности и любви

Пытаясь доказать свою верность возлюбленному, подозревающему ее в измене, девушка придумала невероятный план.

20-летняя жительница Севастополя обратилась в полицию с сообщением об изнасиловании, указав на двоих своих знакомых, к которым ее ревновал партнер. По женской логике, после «ареста подозреваемых» полиция обязательно должна была предложить ей пройти исследование на «полиграфе», результат которого и явился бы непререкаемым свидетельством ее невинности.

Выехав на место «преступления» для осмотра и опроса свидетелей, следственная группа констатировала, что сообщение потерпевшей было ложным и создало для невиновных людей угрозу безосновательного уголовного преследования.

В результате суд признал подсудимую виновной в совершении заведомо ложного доноса о совершении тяжкого преступления. Учитывая положительные характеристики подсудимой, имеющей благодарности и грамоты, а также незначительную тяжесть преступления, суд проявил снисходительность и назначил ей штраф в 100 тысяч рублей.

Не смирившись с приобретенной судимостью, девушка обжаловала приговор в городском суде, попросив дело прекратить в связи с глубоким искренним раскаянием.

Как сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда: апелляционная инстанция с ее доводами не согласилась и оставила приговор без изменений, который 7 августа вступил в силу.