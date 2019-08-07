Наличие вибриона холеры на севастопольских пляжах не подтвердилось

Присутствие в морской воде холерного вибриона не подтвердилось. Об этом журналистам 7 августа сообщил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Роман Проскурнин.

Он сообщил, что согласно данным Противочумной станции Республики Крым, в пробах, взятых 29 июля на пляжах «Парк Победы» и «Омега» был обнаружен холерный вибрион, в результате чего операторам этих пляжей направлены предписания о необходимости проведения ограничительных мероприятий, связанных с ограничением купания, а также проведением обследования территорий пляжей на предмет выпуска сточных вод или каких-либо негласных выбросов в акваторию.

По информации Р.Проскурнина, при обнаружении данных патогенов надлежит последовательно провести трехкратные лабораторные исследования, что и было сделано.

По результатам двух из трех исследований морской воды каких-либо патогенов обнаружено не было, однако окончательные результаты по пробам, отобранным 4 и 5 августа, будут получены 8 августа.

По предварительным результатам, полученным в телефонном режиме, они также удовлетворительные, однако официально эти данные планируется получить 8 августа.

Информацию о снятии ограничительных мероприятий с пляжей обещают разместить 8 августа на сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Р.Проскурнин сообщил, что каждый отдыхающий имеет право обратиться к оператору любого пляжа за информацией о качестве и безопасности морской воды.

Руководитель также сообщил, что в Севастополе организован социально-гигиенический мониторинг качества морской воды, в рамках которого проводятся лабораторные исследования по микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим и паразитологическим показателям.

Согласно полученным данным, в мае были отмечены отклонения на пляже Хрустальный по санитарно-химическим показателям, на балаклавских пляжах Городской и Мраморный в июне зафиксировано превышение микробиологических показателей по энтерококкам, в результате чего принято решение о проведении ограничительных мероприятий, которые не сняты до настоящего времени.