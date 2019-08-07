Найденный через интернет попутчик обокрал водителя

Полицейские задержали пассажира, подозреваемого в краже денег и банковских карт у водителя, подвозившего его из Москвы в Севастополь.

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя обратился 41-летний житель города. Он сообщил, что подвез малознакомого мужчину из Москвы, после чего из его автомобиля пропали 17 тысяч рублей и две бесконтактные банковские карты, со счетов которых были похищены деньги в сумме 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали 36-летнего жителя Воронежской области.

Установлено, что водитель познакомился с попутчиком в онлайн-сервисе по поиску пассажиров для путешествия на авто. В дороге спутник был доброжелателен и общителен, благодаря чему легко вошел в доверие. Подъехав к Севастополю, пассажир незаметно похитил из бардачка транспортного средства деньги и платежные карты, затем скрылся.

В ближайшем магазине он расплатился за товары, воспользовавшись похищенными бесконтактными банковскими картами, остальными деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.