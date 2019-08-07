Экзамены в академию хореографии пройдут 11 и 12 августа

В Севастополе пройдут вступительные экзамены первого набора в Академию хореографии, ректором и художественным руководителем которой является всемирно известный артист балета Сергей Полунин.

Экзамены будут проходить в спорткомплексе «Муссон» (ул.Вакуленчука, 29) с 10.00. Регистрация начнется с 9.00, сообщает пресс-служба городского правительства.

11 августа пройдут вступительные испытания для детей, поступающих в первую группу (первоклассники), а 12 августа — для учеников второго класса. Для ребят более старшего возраста будет проведен набор в студию при академии.

«Уже осенью мы должны начать обучение по программе подготовительных классов. Поэтому отбор 20 детей на бюджетное отделение решили организовать в середине августа», — сообщил балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра Иван Кузнецов, курирующий создание Академии хореографии в Севастополе.

Распоряжение о создании Академии хореографии и Театра оперы и балета в Севастополе в начале июня подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Эти объекты станут частью культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.

В июне и июле прошли предварительные просмотры детей, которые хотят учиться в Академии хореографии. Желающих учиться балету в новой академии было почти две сотни.

«Главная проблема, которую я увидел, — у нас в академии всего 20 бюджетных мест, это мало. Мне жалко отпускать таких талантливых детей. Какое-то число мест мы дополнительно оплатим через Благотворительный фонд поддержки и развития искусств, который открыли буквально на днях. Будем разговаривать с государством, со спонсорами о поддержке талантливых детей. У меня не осталось никаких сомнений, что мы сможем создать в Севастополе лучшую балетную школу в мире», — сказал С.Полунин.