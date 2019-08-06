Второй вице-губернатор покинул свой пост

Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Владимир Татарчук написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

«Мой опыт и знания потребовались другой структуре. Я государственник, иду туда, где тяжело», — заявил В.Татарчук в обращении, опубликованом 5 августа на сайте Департамента общественной безопасности, за работу которого он отвечал в городском правительстве.

На какую должность переходит, В.Татарчук не уточнил.

13 июля правительство Севастополя было отправлено в отставку после сложения полномочий губернатором Дмитрием Овсянниковым. Первым из семи заместителей экс-губернатора уволился Илья Пономарев. Это произошло 22 июля.

Назначенный врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обещал сформировать свое правительство в месячный срок.

66-летний В.Татарчук был назначен вице-губернатором в апреле 2018 года. С марта 2017 года занимал пост директора Департамента общественной безопасности. До 2003 года он работал в правоохранительных органах РФ, в 2003-2004 годах был заместителем полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО), также возглавлял Главное управление Министерства юстиции РФ по ПФО.