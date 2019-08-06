Улицу Николая Музыки сделают удобной для пешеходов

Севавтодор разработал концептуальную схему организации дорожного движения на ул.Н.Музыки для комфортного и безопасного передвижения пешеходов.

На существующих пешеходных переходах в районе дома №94 и дома №29-Б запланировано устройство искусственной дорожной неровности. По окончании работ на участке с интенсивным движением автотранспорта появятся возвышенные пешеходные переходы для принудительного снижения скорости транспортных средств при подъезде к переходу.

Новая схема предполагает устройство подобных переходов у дома №78 на ул.Н.Музыки и у дома №9 на ул.Маршала Бирюзова. В перспективе предусмотренны перенос существующего перехода на ул.М.Бирюзова, 19, и установка светофорного объекта, сообщили в ГБУ «Севастопольский Автодор».