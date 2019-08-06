Работу общественного транспорта предлагают контролировать пассажирам

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры всерьез взялись за мониторинг работы общественного транспорта и просят жителей Севастополя помочь в этом.

Как рассказал журналистам главный специалист-эксперт сектора контроля управления транспорта Константин Лахнеко, возможность совершенствовать контроль появилась с мая текущего года, когда управление оснастили новым программным обеспечением, позволяющим отслеживать режим работы транспорта.

— От прежней новая программа отличается расширенными функциями и позволяет легко отслеживать, где не соблюдается график движения. Кроме того, горожане могут получать информацию о движении по маршруту транспортных средств и времени подхода к остановочным пунктам, включая случаи, когда автобус, троллейбус или маршрутка пропускают остановки. Так бывает, когда в маршрутке все сидячие места заняты. В каждом случае мы разбираемся, насколько объективной была причина для пропуска остановки, — объяснил К.Лахнеко.

Еще один плюс программы — возможность увидеть, какой процент общественного транспорта оборудован системами «климат-контроль» и низким полом для доступности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как пользоваться программой, перевозчиков специально обучили, после чего качество мониторинга удалось повысить многократно.

Между тем большинство пользователей общественным транспортом ратуют о более простом способе узнавать о графике движения, но на остановках нет привычных табличек с расписанием.

— Сейчас мы разрабатываем расписание, делаем дизайн, прорабатывается материал, из которого будут выполнены таблички в формате А3, — отреагировал на просьбу читателей «Севастопольской газеты» К.Лахнеко.

Он объяснил, что по условиям госконтракта перевозчик обязан сам размещать расписание на остановках своего маршрута, иногда сами водители действительно клеят бумажные расписания на остановках на скотч, но пассажиры, как правило, снимают их и уносят с собой, мотивируя это тем, что «им оно нужнее, а для других еще наклеят».

Как вариант решения, в управлении намерены размещать расписание на электронном табло на нескольких остановках в центре города, но когда именно это будет, пока неизвестно. На остальных остановках предполагается установить обычные таблички, правда, о конкретных сроках тоже не сообщается.

К.Лахнеко также рассказал о сегодняшнем нововведении — стандартных сине-белых табличках, которые должны быть укреплены на заднем стекле всех транспортных средств. На табличках указан номер телефона сектора контроля пассажирских перевозок, по которому можно прислать видео или написать смс-сообщение о нарушениях, связанных с работой автобусов, маршруток или троллейбусов. Цель — предупреждение аварийных ситуаций и для безопасности пассажиров. Кстати, звонить по этому телефону не следует, поскольку функции телефонной связи у него нет. К.Лахнеко пообещал, что реакция на сигнал обязательно будет.