Праздник физкультурника: спортивные мастер классы и парад яхт

На площадке перед Дворцом детского и юношеского творчества с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.30 воспитанники городских и региональных спортучреждений и федераций познакомят севастопольцев и гостей города с различными видами спорта. На Приморском бульваре будет работать мобильный скалодром, а также при желании вам расскажут и научат ходить по натянутой струне (слэклайн). О возможностях дворовых спортивных площадок, методиках тренировок сообщит и продемонстрирует свои достижения коллектив Street Workout Sevastopol (SWS). Можно будет увидеть показательные выступления «Контекст для самокатов», а специалисты по тхэквондо, пауэрлифтингу, бадминтону, футболу, фехтованию и другим видам спорта проведут мастер-классы.

Самым массовым мероприятием праздника, которое состоится вечером на площадке перед ДДЮТ станут соревнования «Оздоровительный спорт — в каждую семью», а самым зрелищным — парад яхт в акватории Севастопольской бухты.