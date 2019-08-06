Фестиваль экстрима объединили с музыкальным

У горы Гасфорта 24-25 августа намечено в третий раз провести фестиваль экстремального туризма Xfest. Но в этом году его объединят с фестивалем музыки «Крымская волна».

Организаторы подготовили насыщенную двухдневную программу: выступления мировых звезд экстрима, шоу-программы, музыкальные концерты, 16 интерактивных площадок для экстремалов: полеты на аттракционе «Рогатка» и воздушном шаре, роуп-джампинг, слеклайн, скалодром, каякинг, лазер-таг, пейнтбол, озерный дайвинг и многое другое. Профессиональные инструкторы расскажут о каждой активности и проведут мастер-классы.

Вечером пройдут концерты с участием групп «Градусы», «Пицца», споют МОТ, Кравц, ST Molly и другие.

Трансфер на территорию, названную Gasfort Holiday Park, организуют из разных районов города. Вход — свободный.