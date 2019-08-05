Утверждены изменения в бюджет на текущий год

Объем городской казны в 2019 году увеличивается более чем на четыре миллиарда рублей. На 6 миллиардов рублей вырастают и расходы.

В первом чтении документ утвердили 9 июня. За три недели к нему подготовили множество поправок. Причем, некоторые были внесены прямо во время рассмотрения законопроекта во втором чтении.

— В результате работы была выработана редакция законопроекта, которая удовлетворяет как законодательную, так и исполнительную власть, - сообщил коллегам председатель парламентской комиссии по бюджету Вячеслав Аксёнов.

Объем городской казны в текущем году увеличивается более чем на 4 миллиарда рублей. Это связано с увеличением налоговых и неналоговых доходов, а также объемом безвозмездных поступлений. Расходы при этом увеличиваются на 6 миллиардов рублей.

Правительство учло все предложения депутатов заксобрания. В итоге ряд статей прежней редакции изменений к бюджету был исключен. Такие как: увеличение финансирования Департамента экономического развития — на 7 млн рублей (для актуализации стратегии социально-экономического развития региона), увеличение зарплаты сотрудникам управления государственной регистрации права и кадастра — 11 млн рублей, увеличение зарплаты сотрудникам департамента городского хозяйства и закупка оборудования для расширения штата — 14 млн рублей, выполнение проекта планировки и межевания территории у горы Гасфорта — 10,5 млн рублей.

Утвержденные изменения в бюджет предусматривают выделение средств на ремонт существующих зданий инфекционной больницы по ул.Коммунистической — вместо строительства временных модульных сооружений в Балаклаве. А также — на текущие расходы «Севастопольской телерадиокомпании» (в сумме 30 млн рублей) и на привлечение в город «дефицитных специалистов» здравоохранения и ремонт высокотехнологичного медоборудования.