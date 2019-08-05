Кубок мира по клифф-дайвингу в третий раз проведут в Симеизе

В Симеизе на скале Дива 10 августа в третий раз пройдут соревнования по прыжкам в воду с 27-метровой высоты — Crimea Cliff Diving World Cup. Его участниками станут 15 сильнейших спортсменов из разных стран, показавших лучшие результаты в 2019 году.

В этом году в список участников Crimea Cliff Diving World Cup 2019 включены: россияне Артем Сильченко, Никита Федотов, Игорь Семашко, спортсмены из США Энди Джонс и Дэвид Колтури, британцы Гэри Хант и Блейк Олдридж, украинский спортсмен Алексей Пригоров, колумбийцы Мигель Гарсия и Орландо Дуке, мексиканцы Джонатан Передас и Серхио Гузман, чех Михал Навратил, итальянец Алессандро Де Роуз и спортсмен из Люксембурга Алан Кол.

Организатором мероприятия выступает Крымская республиканская общественная организация «Фрирайт» при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова.

Crimea Cliff Diving World Cup — международные соревнования самого высокого уровня, которые доказывают, что спорт вне политики.