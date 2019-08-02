Власти Крыма начали борьбу с пиратскими перевозками в Ялте

Начальник ГИБДД Ялты будет уволен за бездействие по пресечению нелегальных перевозок в городе. По этой же причине уволена начальник Ялтинского автовокзала, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на выездном совещании по проблемным вопросам Ялтинского региона.

30 июля Аксенов потребовал от министерства транспорта республики отстранять от должности и увольнять начальников автостанций, которые не принимают мер по борьбе с нелегальными перевозчиками.

«Ситуация с транспортными перевозками в Ялте отвратительная. Работают [перевозчики] под «черным флагом», все происходит на глазах должностных лиц… Уволена начальник ялтинской автостанции. Я сегодня переговорил с и.о. министра внутренних дел по Республике Крым Павлом Карандой. Мы договорились о том, что будет уволен начальник ГИБДД Ялты, господин Соболев, за бездействие», — цититует С.Аксенова ТАСС.

Ранее C/Аксенов требовал от Минтранса республики навести порядок в сфере пассажирских перевозок. В начале июля 2019 года уволили гендиректора госпредприятия «Крымавтотранс» Игоря Коробчука, претензии к нему состояли в том, что он не обеспечил борьбу с нелегальными перевозчиками вблизи автостанций региона. 22 июля глава республики анонсировал проведение 50-дневного рейда по выявлению нелегальных перевозчиков.