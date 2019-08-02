Силовикам разрешили бесплатно парковаться на платных парковках

На заседании правительства Севастополя 1 августа по представлению прокуратуры внесены изменения в постановление от 21 сентября 2017 года №699-ПП «О создании и использовании на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Севастополя».

Изменения представил и.о.директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Внесенные изменения разрешают бесплатно парковаться на платном парковочном пространстве транспортным средствам пожарной охраны, полиции, машинам скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военно-автомобильной инспекции, а также транспортным средствам исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральным органам исполнительной власти в области государственной охраны, полиции ВС РФ, войск Национальной гвардии, следственных органов следственного комитета РФ, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской службы РФ, используемой в связи со служебной необходимостью.

На доклад И.Титова врио губернатора города Михаил Развожаев добавил, что в тот же список включены и инвалиды 3 группы.