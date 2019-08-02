Штраф за неуплату парковки выписать пока не могут

Механизм взимания штрафов за неуплату пользования парковками пока не отработан. Вопрос об этом был поднят врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым на очередном заседании правительства города 1 августа.

Он поинтересовался у и.о.директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова порядком регламентации в городе платных парковок и тем, как это действует в формате концессии. Такова была его реакция на полученную информацию, что за платную парковку можно не платить — все равно штрафы не выписывают.

— Система работоспособна, парковки оплачиваются, но нет ответственности за неуплату. Для того, чтобы оштрафовать не уплатившего, нужны персональные данные владельца автомобиля, поскольку штраф выписывается на владельца, а не на транспортное средство. Персональные данные возможно получать по соглашению с МВД, однако соглашение не подписывается из-за норм федерального законодательства, которые сейчас пересматриваются, — объяснил ситуацию И.Титов.

В качестве примера он привел опыт Москвы, где создана Московская автодорожная инспекция, получившая полномочия от ГИБДД по эвакуации транспортных средств и имеет доступ к персональным данным автовладельцев.

— Парковочное пространство является платным, но у нас не отрегулирован механизм взимания штрафов за неуплату парковки, из-за того, что подзаконные акты на федеральном уровне пока не приняты, — уточнил и.о.заместителя губернатора Владимир Базаров.

Чиновники рассказали М.Развожаеву, что в городе организовано два платных парковочных пространства — в Балаклаве и по центральному городскому кольцу с утвержденным размером платы в 50 и 35 рублей в час (соответственно). По словам И.Титова, сейчас сбор с парковок составляет 200 тысяч рублей в месяц.