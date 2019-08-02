С 1 сентября 40 школьных автобусов будут бесплатно возить детей в школу и обратно

Правительством Севастополя 1 августа принято постановление о бесплатных перевозках детей из отдаленных районов города к месту их учебы и обратно.

— 40 школьных автобусов, которые были приобретены в предыдущие годы для этих целей, переданы в ГУП «Севэлектроавтотранс» имени Круподерова. Финансирование транспортного обеспечения будет организовано предоставлением целевой субсидии данному автотранспортному предприятию из бюджета города. С 1 сентября данное предприятие должно будет организовать подвоз учащихся, — представил проект документа директор Департамента образования Игорь Белозеров.

По словам и.о.заместителя губернатора Владимира Базарова, график перевозок будет составлять Департамент образования и выдавать задания ГУПу.

Напомним, что вопрос о подвозе школьников из отдаленных поселков города к месту учебы и обратно был поднят «Севастопольской газетой» еще в феврале 2017 года. Необеспеченность ряда населенных пунктов пригородной зоны города школьными автобусами была связана с тем, что пригородные поселки формально не относятся к сельской зоне. В результате учащиеся вынуждены добираться до места учебы не на специальных школьных автобусах, а «на перекладных», а то и вовсе преодолевать по нескольку километров пешком, следуя вдоль оживленных автотрасс.