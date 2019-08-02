Пострадавшей на пожаре семье выплатят миллион рублей

Многодетной семье Терентьевых, чей дом 21 июля сгорел на территории одного из садовых товариществ, правительство Севастополя решило выделить из резервного фонда единоразовую выплату в миллион рублей.

Соответствующее постановление принято 1 августа по представлению директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

По его словам, в горящем доме находились мать, отец, трое детей и приехавшие в гости родители. Один из них сгорел заживо. Семья приехала из Тюмени, зарегистрирована в Севастополе по улице Симонка, но фактически там не проживает.

— Мы сделали запросы в МЧС для получения заключения пожарно-технической экспертизы и в МВД для получения заключения о наличии или отсутствии состава преступления. На сегодня сделаны предварительные выводы, что было короткое замыкание, а не умышленный поджог, — сказал С.Борисенко.

По его информации у семьи сгорело все имущество, включая документы.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание, что заключение об умышленном поджоге спустя 9 дней почему-то отсутствует и до сих пор точно не установлены причины возгорания.

Отсутствие этих документов не позволяет пока выплатить деньги погорельцам.