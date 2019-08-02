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Пострадавшей на пожаре семье выплатят миллион рублей

Щербакова Евгения

Многодетной семье Терентьевых, чей дом 21 июля сгорел на территории одного из садовых товариществ, правительство Севастополя решило выделить из резервного фонда единоразовую выплату в миллион рублей.

Соответствующее постановление принято 1 августа по представлению директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

По его словам, в горящем доме находились мать, отец, трое детей и приехавшие в гости родители. Один из них сгорел заживо. Семья приехала из Тюмени, зарегистрирована в Севастополе по улице Симонка, но фактически там не проживает.

— Мы сделали запросы в МЧС для получения заключения пожарно-технической экспертизы и в МВД для получения заключения о наличии или отсутствии состава преступления. На сегодня сделаны предварительные выводы, что было короткое замыкание, а не умышленный поджог, — сказал С.Борисенко.

По его информации у семьи сгорело все имущество, включая документы.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание, что заключение об умышленном поджоге спустя 9 дней почему-то отсутствует и до сих пор точно не установлены причины возгорания.

Отсутствие этих документов не позволяет пока выплатить деньги погорельцам.