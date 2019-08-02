Показали площадь Захарова и послушали, что там должно быть

На общественных слушаниях Департамент архитектуры и градостроительства представил проект планировки общественного пространства площади Захарова. Первый этап ее реконструкции уже завершен, но работы по благоустройству, включающие строительство фонтана, будут продолжены.

В слушаниях, тема которых официальна была заявлена как проект планировки части территории в районе памятника 2-й Гвардейской армии и улиц Доронина, Народных Ополченцев, Герцена и Челюскинцев, приняли участие 30 человек — общественники с Северной стороны.

В начале мероприятия Александр Моложавенко, и.о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, обозначил цели и задачи, которые необходимо решить в процессе слушаний. «Мы собрались не на утверждение проекта и голосование «за» или «против». Сегодня мы определяем, где должна быть территория общего пользования, которая предназначена для всех граждан в равной степени. Территория общего пользования — это земля, которую в дальнейшем нельзя будет приватизировать и на ней невозможно будет строить капитальные объекты, как на любых бульварах, скверах и набережных. Алгоритм следующий, сначала мы делаем проект планировки, то есть намечаем некий контур. И только после этого создаем проектную документацию», — объяснил архитектурный чиновник и попросил от собравшихся больше конструктивной критики и предложений.

О проекте участникам слушаний рассказали представители Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды». Проект предполагает увеличение площади общественного пространства примерно еще на два гектара. Архитекторы предлагают с двух сторон причала обустроить прогулочную зону — набережную Достоевского, на двух холмах, с обеих сторон площади, организовать смотровые площадки: оттуда открывается уникальный вид на Севастопольскую бухту. Стихийную торговлю по всей территории хотят упорядочить и перенести на первый этаж планируемого современного торгового центра с подземной парковкой, который может разместиться на месте старого рынка в верхней части площади.

На эти предложения Виктор Рыков — житель Северной стороны — посетовал, что на площади, откуда в настоящее время отправляется около 70 междугородных автобусных рейсов, нет нормальной, современной, приспособленной для людей автостанции, где были бы туалеты и зона ожидания. Люди в любое время года, несмотря на погодные условия, должны сидеть или бродить вокруг да около замусоренных металлических павильонов, именуемых автобусной станцией.

А активист Геннадий Сидоров поддержал выступающего и обвинил власть в непрофессионализме и принятии необдуманных решений, которые привели к тому, что на площади Захарова постоянный затор и невозможно разминуться: «Там полный логистический коллапс! Сами же говорите, с площади отправляется 300 маршрутных автобусов и 70 — междугородных, но если большой транспорт туда заедет, то он даже развернуться там не сможет».

София Яковенко интересовалась, какие объекты, входящие в проект планировки, будут реорганизованы, и от лица жителей, делегировавших ее, выразила недовольство тем, что слушания проводят за многие километры от обсуждаемого объекта, а не на Северной стороне. «Корабельная сторона — самое неудобное место для проведения подобного мероприятия. Просим, чтобы в следующий раз слушания проводили в кинотеатре «Моряк», как это уже было не раз», — высказала она пожелание «северян».

Люди требовали сохранения фермерского рынка и возможности для производителей сельскохозяйственной продукции торговать собственным товаром без посредников. Интересовались, когда вторая часть реконструкции сквера на площади будет завершена и когда установят фонтан. Прозвучало предложение построить торговый центр не на месте «старого верхнего рынка», как предусмотрено проектом, а на улице Леваневского, на месте старой бани.

Не забыли активисты напомнить представителям департамента о необходимости создания мест для парковки личного автотранспорта на площади.

В завершение публичных слушаний участникам предлагалось заполнить опросной листок и высказать предложения или замечания по обсуждаемому вопросу в письменной форме. Устроители слушаний обещали внимательно изучить мнение жителей и на основании этого внести изменения в проект.

Инга ХРУЛЁВА

На общественных слушаниях Департамент архитектуры и градостроительства представил проект планировки общественного пространства площади Захарова. Первый этап ее реконструкции уже завершен, но работы по благоустройству, включающие строительство фонтана, будут продолжены.

В слушаниях, тема которых официальна была заявлена как проект планировки части территории в районе памятника 2-й Гвардейской армии и улиц Доронина, Народных Ополченцев, Герцена и Челюскинцев, приняли участие 30 человек — общественники с Северной стороны.

В начале мероприятия Александр Моложавенко, и.о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, обозначил цели и задачи, которые необходимо решить в процессе слушаний. «Мы собрались не на утверждение проекта и голосование «за» или «против». Сегодня мы определяем, где должна быть территория общего пользования, которая предназначена для всех граждан в равной степени. Территория общего пользования — это земля, которую в дальнейшем нельзя будет приватизировать и на ней невозможно будет строить капитальные объекты, как на любых бульварах, скверах и набережных. Алгоритм следующий, сначала мы делаем проект планировки, то есть намечаем некий контур. И только после этого создаем проектную документацию», — объяснил архитектурный чиновник и попросил от собравшихся больше конструктивной критики и предложений.

О проекте участникам слушаний рассказали представители Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды». Проект предполагает увеличение площади общественного пространства примерно еще на два гектара. Архитекторы предлагают с двух сторон причала обустроить прогулочную зону — набережную Достоевского, на двух холмах, с обеих сторон площади, организовать смотровые площадки: оттуда открывается уникальный вид на Севастопольскую бухту. Стихийную торговлю по всей территории хотят упорядочить и перенести на первый этаж планируемого современного торгового центра с подземной парковкой, который может разместиться на месте старого рынка в верхней части площади.

На эти предложения Виктор Рыков — житель Северной стороны — посетовал, что на площади, откуда в настоящее время отправляется около 70 междугородных автобусных рейсов, нет нормальной, современной, приспособленной для людей автостанции, где были бы туалеты и зона ожидания. Люди в любое время года, несмотря на погодные условия, должны сидеть или бродить вокруг да около замусоренных металлических павильонов, именуемых автобусной станцией.

А активист Геннадий Сидоров поддержал выступающего и обвинил власть в непрофессионализме и принятии необдуманных решений, которые привели к тому, что на площади Захарова постоянный затор и невозможно разминуться: «Там полный логистический коллапс! Сами же говорите, с площади отправляется 300 маршрутных автобусов и 70 — междугородных, но если большой транспорт туда заедет, то он даже развернуться там не сможет».

София Яковенко интересовалась, какие объекты, входящие в проект планировки, будут реорганизованы, и от лица жителей, делегировавших ее, выразила недовольство тем, что слушания проводят за многие километры от обсуждаемого объекта, а не на Северной стороне. «Корабельная сторона — самое неудобное место для проведения подобного мероприятия. Просим, чтобы в следующий раз слушания проводили в кинотеатре «Моряк», как это уже было не раз», — высказала она пожелание «северян».

Люди требовали сохранения фермерского рынка и возможности для производителей сельскохозяйственной продукции торговать собственным товаром без посредников. Интересовались, когда вторая часть реконструкции сквера на площади будет завершена и когда установят фонтан. Прозвучало предложение построить торговый центр не на месте «старого верхнего рынка», как предусмотрено проектом, а на улице Леваневского, на месте старой бани.

Не забыли активисты напомнить представителям департамента о необходимости создания мест для парковки личного автотранспорта на площади.

В завершение публичных слушаний участникам предлагалось заполнить опросной листок и высказать предложения или замечания по обсуждаемому вопросу в письменной форме. Устроители слушаний обещали внимательно изучить мнение жителей и на основании этого внести изменения в проект.