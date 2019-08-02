Поделили годовые квоты на добычу оленей, косуль и муфлонов

Издан губернаторский указ об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот на территории охотничьих угодий Севастополя с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года.

Обоснование лимитов на добычу оленя благородного, косули европейской и муфлона европейского утверждено Севприроднадзором.

По данным на 2019 год, в севастопольских лесах численность оленя благородного составляет 495 особей, косули — 657, муфлона — 114. Из этих цифр рассчитаны квоты добычи по четырем охотпользователям.

На территории ООО «Кордон Мекензи» разрешено добыть 25 оленей и 25 косуль. ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» — 15 и 10 соответственно. Севастопольской региональной общественной организации охотников и рыболовов повезло на 25 оленей, 22 косули и четыре муфлона. А вот на территории общедоступных охотничьих угодий квота — один олень и две косули.