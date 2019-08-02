Отремонтируют железнодорожную платформу на Мекензиевых горах

Крымский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости капремонта погрузочно-разгрузочной платформы №3 станции Мекензиевы горы в Севастополе и выдал положительное заключение.

Мекензиевы горы — узловая грузовая и пассажирская железнодорожная станция на однопутном электрифицированном участке Джанкой – Севастополь. Станция открыта в 1891 году и свое название получила в соответствии с местом расположения — территории на Северной стороне, названной в честь основателя города, командира Черноморской эскадры контр-адмирала Фомы Мекензи.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт погрузочно-разгрузочной платформы № 3, построенной в 1963 году. Общая площадь платформы составляет 2800 кв.м. Финансировать ремонтные работы планируется за счет средств федерального бюджета.

Генеральный проектировщик — Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога».