На улице Рабочая открылось отделение МФЦ

На Корабельной стороне по адресу: ул.Рабочая, 4, теперь действует многофункциональный центр на пять окон.

В зоне ожидания расположены информационные стенды, удобная мебель, для маленьких посетителей предусмотрен «детский уголок», функционирует система кондиционирования, электронная система управления очередью. Особое внимание уделено лицам с ограниченными физическими возможностями — помещение соответствует всем требованиям программы «Доступная среда», говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

Отделение работает в понедельник, вторник, среду и пятницу с 9.00 до 18.00, в четверг — с 10.00 до 20.00, в субботу — с 9.00 до 17.00, в воскресенье — выходной.

В МФЦ города в настоящее время предоставляется 160 госуслуг. До конца года планируется довести этот показатель до 180.