Маневренного фонда жилья в городе нет

Как оказалось, в городе отсутствует маневренный фонд жилья. Такая информация была озвучена на заседании правительства 1 августа в ответ на вопрос врио губернатора Михаила Развожаева.

— Было поручение провести инвентаризацию имущества, которое есть в Севастополе, но на сегодня ДИЗО эти данные не предоставил. — попытался сослаться на коллег и.о.директора Департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

На это и.о.директора Департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин объяснил, что порядка 40 квартир на самом деле поступили в собственность Севастополя по результата исполнения инвестиционных договоров. Однако все они переданы в подведомственный горхозу ГУП «Общежития» для приведения в надлежащий вид, поскольку все они с черновой отделкой и не приспособлены для предоставления по договорам социального найма.

Р.Зайнуллин также напомнил присутствующим, что полномочия по управлению жилым фондом относятся все-таки к капстрою.

Вынужденный включиться в разговор директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов пояснил, что 40 квартир действительно были переданы горхозу для ремонта и обеспечения их безопасности и сохранности, однако ремонт отложен на осень из-за первоочередности проведения реорганизации предприятия.

— Подводя итог этому чудесному волейболу, мы констатируем, что квартир или мест в общежитии, которые мы можем по социальному найму передать, у нас сейчас нет, — констатировал М.Развожаев, потребовав привести в порядок 3-5 квартир, чтобы они были, дабы в случае необходимо иметь возможность оперативно помогать людям.