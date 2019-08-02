Лодочников будут штрафовать по-крупному

Центр ГИМС МЧС России по Севастополю информирует владельцев судов и судоводителей о значительном увеличении размера административных штрафов за нарушение правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ.

Теперь за пренебрежение правилами плавания (превышение скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, остановка или стоянка судна в запрещенных местах и т.д.) вместо 300-500 рублей нарушителю придется платить штраф от 500 до 1000. Также предусмотрено лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.

За нарушение правил эксплуатации судов, управление судном, не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), не несущим бортовых номеров или обозначений либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (ранее было 500-1000 рублей).

Если судном управлял человек, не имеющий права управления этим судном, или это право было передано лицу, не имеющему права управления, то сумма наказания составит от 10 тысяч до 15 тысяч рублей (почти в 10 раз больше).

При управлении судном, не зарегистрированным в установленном порядке, либо имеющим неисправности, при которых запрещена его эксплуатация, владельцу транспортного средства грозит штраф в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей (ранее от 2 до 3 тысяч рублей).

В ходе профилактических рейдов и патрулирований инспекторы ГИМС МЧС России по Севастополю регулярно проверяют судоводителей на соблюдение установленных норм и правил эксплуатации плавсредств. Среди основных нарушений: отсутствие нанесенных регистрационных, идентификационных номеров на маломерное судно, отсутствие удостоверения на право управления, судно не зарегистрировано в инспекции по маломерным судам, либо не пройден технический осмотр — освидетельствование на годность к плаванию.