Доходы муниципальных чиновников, их супругов и несовершеннолетних детей будут контролировать

Постановление об этом 1 августа принято в правительстве Севастополя.

Как доложил и.о.заместителя губернатора Владимир Татарчук, постановление представляет собой трансляцию федерального закона на региональный уровень.

— Согласно федеральным законам, если чиновниками, их супругами или несовершеннолетними детьми приобретено имущество, цена которого превышает семейный доход за три последних года, они должны подтвердить законность получения доходов, на которые совершили эти сделки. Иначе имущество обращается в доход государства, — пояснил В.Татарчук.

Теперь реализация федерального закона на региональном уровне отнесена к компетенции правительства Севастополя. Речь идет об осуществлении процедуры контроля расходов муниципалов, а в случае установления дорогостоящих покупок на неподтвержденные доходы — порядка передачи материалов в прокуратуру.

Напомним, что на заседании правительства 22 апреля в правительстве города уже было принято постановление о контроле доходов и расходов чиновников из муниципалитетов и членов их семей.