Десантники будут купаться в море, а не в фонтанах

В День Военно-десантных войск России 2 августа на мысе Хрустальный отметили 89-ю годовщину основания этого рода войск.

Праздник организовали по инициативе региональной общественной организации «Севастопольский союз ветеранов -десантников — участников боевых действий», содружества ветеранских организаций из Санкт-Петербурга и Ленинградской области «За други своя».

В ходе торжественного мероприятия вспомнили об истории праздника, мысленно возвратившись в далекий 1930-й год, когда во врем опытно-показательных учений Московского военного округа на окраине Воронежа впервые в СССР было осуществлено полноценное десантирование боевой группы из 12 военнослужащих.

В ходе мероприятия также вспоминали имя легендарного генерала армии Героя Советского Союза Василия Маргелова, под командованием которого в 1960-1970-е годы войска ВДВ обрели статус самого мобильного, технически оснащенного и престижного рода войск, действующих под девизом: «Никто, кроме нас!»

— ВДВ — это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность №1, — такими афоризмами приветствовал виновников торжества и.o.заместителя губернатора Владимир Татарчук.

В торжественный строй по случаю праздника встали ветераны и действующие вэдэвэшники, а также юнармейцы и юные спортсмены.

Членов региональной общественной организации «Севастопольский союз ветеранов-десантников (участников боевых действий)», ветеранов боевых действий в Афганистане наградили благодарственными письмами правительства Севастополя и Законодательного собрания. Виновников торжества также поздравил заместитель командира 127-й отдельной бригады разведки ЧФ подполковник Николай Савельев, добавив к сказанному еще парочку афоризмов по теме: «Сбили с ног — сражайся на коленях!», «Идти не можешь — лежа наступай!»

«Севастопольская газета» побеседовала с некоторыми участниками торжественного мероприятия.

Максим: «Служил в 90-х годах в 1-й аэромобильной дивизии в Болграде, на границе с Молдавией. Для меня это не только праздник доблести и силы, но и души. Мы самые крепкие и самые первые!»

На вопрос о традиционном купании в фонтанах, он ответил однозначно: «В море!»

Евгений: «Я служил в Азербайджане в 90-е годы. Что делали, сказать не могу. Все, что Родина приказывала, то и делали. Всем десантникам хочу пожелать сохранять боевой дух. И еще поменьше алкоголя в этот день. Мы — люди уже взрослые, поэтому фонтанные забавы нас не прельщают, моря будет вполне достаточно!»