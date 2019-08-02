45-летняя спасательная служба города отметила пять лет

Программа празднования включала торжественное собрание и выставку аварийно-спасательной техники. Ее у здания СЦКиИ на ул.Ленина, 25 было выставлено много. Все новенькое, высококлассное: радиостанции, карабины, закладные элементы, зажимы, водолазные костюмы, акваланги, треноги, носилки, укомплектованные медикаментами аптечки и симпатичные манекены Гоша и Яша, на которых спасатели обучаются оказывать первую неотложную помощь.

От общения с прессой храбрые спасатели отказывались. Как-то неловко им было говорить о своих героических буднях. А они каждый день рискуют своей жизнью для спасения жизни других. Вот вы, смогли бы так?

Но праздник был бы не праздник без главного ветерана, заслуженного спасателя России Михаила Ерогодского, стоявшего у истоков создания городской спас-службы.

«Вообще-то севастопольской службе спасения значительно больше, чем пять лет. Еще в далеком 1968 году сотрудников совсем не было и служба держалась на волонтерах и энтузиастах. Многое приходилось делать самому: искать, обучать и привлекать общественников из числа студентов. А в 1974 году, когда появилась возможность набирать штат сотрудников, организовали службы в Севастополе, Ялте, Феодосии. Назначили начальников. Я стал начальником службы спасения в Севастополе, в чью ответственность входили территории Юго-Западного Крыма, охватывающие Бахчисарай, Севастопольский округ, его горно-лесную часть. К 90-м годам штат сотрудников серьезно увеличился, осуществлялось круглосуточное дежурство, мы обросли техникой. А при Украине уже пришлось проедать то, что было накоплено и жить на суммы, выделяемые из бюджета через департамент по туризму и спорту. Кое-как существовали, в основном на личном энтузиазме. При Союзе машина нам выдавалась на семь лет, а при Украине такого уже не было. Когда пришла Россия, то мы получили поддержку, громадное количество техники. Здесь, на выставке не все представлено, только некоторые образцы. Какие самые уникальные? Ну, например, вот эта тренога. С помощью этого снаряжения можно доставать людей из канализационных люков, колодцев, пещер. А это другая классная альпинистская вещь, ее можно закрепить на скале, обрыве, уступах и доставать людей», — с нескрываемым удовольствием рассказывает М. Ерогодский.

Сегодня спасатели оказывают помощь населению в любых нестандартных ситуациях. Они инструктируют туристические группы, альпинистов, скалолазов, спелеологов. За пять лет на счету службы шесть тысяч спасенных человеческих жизней. В четыре раза снизилась смертность от несчастных случаев. За полугодие текущего года было спасено 45 человек из них шестеро детей. Обучено 211 сотрудников, из них 132 спасателя и 9 водолазов. Служба получила 21 единицу техники и восемь плавсредств, а также другое современное снаряжение, позволяющее проводить поисковые, аварийно-спасательные работы в сложных горных условиях.

«Сейчас сезон. Каждый день только на поисковые работы мы выезжаем десятки раз. Основные происшествия происходят из-за того, что люди переоценивают свои возможности. Идут в горы в тапочках, в жару, не учитывая погодные условия. Двигаясь по маршруту, не укладываются во время. Темнеет в Крыму хоть и не рано, но внезапно, люди теряют ориентиры и впадают в панику. 80% потерпевших — это приезжие, но и местные тоже попадают в сложные ситуации. Вот, например, вчера искали двух женщин... Они пошли к Бочке смерти. Решили сократить путь, свернули на незнакомую тропу и потерялись. Звонят на номер 112 в панике. Обычно мы людей успокаиваем, просим оставаться на месте, не пытаться найти путь самостоятельно, — делится рабочими моментами начальник спасательного отряда Олег Комаров. — Вот еще случай. В каньоне, недалеко от района, где проводят байк-шоу, потерялись мужчина и женщина 1946-47 годов рождения. Она с Северной стороны, он — из центра города. Мы пришли на место, а их нет. В каньоне связь плохая. Но все закончилось благополучно. Сначала нашли бабушку. А уже вечерело, становилось прохладно. Бабуля сообразительная, нашла где-то полиэтиленовый мешок и им, как плащом, укуталась. Мы довезли парочку до города и отпустили».

Спасатели — люди, которые выполняют свой служебный долг, обеспечивая безопасность граждан, вселяя в нас веру и надежду на спокойное настоящее. Неспроста девиз спасателей звучит: «Предупредить. Спасти. Помочь».

Поздравить работников центра гражданской защиты с годовщиной пришли представители правительства и Законодательного собрания города. Лучших наградили почетными грамотами, медалями и подарками.